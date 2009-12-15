Дополнительно выделены 22 млн грн на лечение украинцев за рубежом

Верховная Рада Украины дополнительно выделила 22 млн. грн. на лечение граждан за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год” проголосовали 389 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, законом предусматривается на 22 млн. грн. увеличить объем бюджетных назначений Министерству здравоохранения. Источником покрытия дополнительных расходов предусмотрено увеличение прогноза вывозной пошлины на товары, которые вывозятся субъектами предпринимательской деятельности. Принятие закона даст возможность обеспечить проведение операций больным детям, которые нуждаются в трансплантации костного мозга и состоят на очереди в Министерстве здравоохранения Украины.