В одесских школах объявлен карантин
13:23, 15 декабря 2009Страна
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Среди заболевших 73% - дети
Распоряжением мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА средние учебные заведения города с 15 декабря закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями среди учащихся.
Как сообщили УНИАН в облсанэпидемстанции, причина закрытия школ – превышение эпидемиологического порога более чем в три раза среди школьников.
Согласно сведениям облСЭС, удельный вес заболевших детей и подростков по отношению к взрослым составляет до 73%.
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