В России уровень заболеваемости гриппом идет на спад

В Российской Федерации продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в субъектах Российской Федерации, в которых первоначально было зарегистрировано начало эпидемии.

Об этом УНИАН сообщили Минздравсоцразвития РФ.

Рост заболеваемости гриппом А/Н1N1 с 1 по 7 декабря в целом по стране составил 8,9% (в предыдущие периоды с начала мониторинга - 49%, 28,3%).

При этом заболеваемость снизилась до сезонного уровня во всех возрастных группах населения в 9 городах, в том числе в Москве.

За истекший период наибольший рост заболеваемости был в Республике Марий-Эл, Удмуртской республике и Саратовской области.

Сообщается, что доля пандемического гриппа среди ежедневно отслеживаемых заболеваний по-прежнему составляет 0,1%. Всего им переболели 30 тис. 319 человек. В стране зарегистрировано 26 093 804 случаев ОРВИ и гриппа. На 7 декабря 2009 г. число болеющих гриппом составило 809 человек.

В январе будет осуществлена поставка вакцины «Инфлювир» в количестве 1 166 366 доз для завершения иммунизации работников жизнеобеспечивающих служб. К 1 марта 2010 г. будет привито 29,67 млн. человек, относящихся к группам риска, что составляет около 40% населения РФ.