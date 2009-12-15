В Запорожье у 9 воспитанников интерната - «калифорнийский» грипп

У воспитанников интерната №3, расположенного в Заводском районе Запорожья, выявлен «калифорнийский» грипп.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердил заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Николай ФРОЛОВ.

"Действительно, у 9 воспитанников данного интерната был выявлен так называемый "калифорнийский" грипп, - заявил Н.ФРОЛОВ.

При этом замгубернатора так же отметил, что "всем этим детям была своевременно и на должном уровне оказана медпомощь и на сегодняшний день все они уже здоровы".

В Запорожской облСЭС факт заболевания воспитанников запорожского интерната № 3 также подтвердили.

"Действительно, были госпитализированы дети, и действительно у них лабораторно выявлен прирост антител к «калифорнийскому» гриппу", - заявили в облСЭС.

В то же время в Запорожской областной санэпидемстанции отметили, что сейчас проводится ряд дополнительных лабораторных исследований, и окончательно диагноз будет поставлен после получения их результата.