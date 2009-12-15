В Винницкой области из-за гриппа прекращены занятия в 82 школах

В Винницкой области прекращены занятия в 82 школах из-за гриппа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий эпидемиологического отдела Винницкой областной санэпидемстанции Степан ТОМИН

По его словам, также на карантин закрыто 8 детских дошкольных заведений и 1 профессионально-техническое училище.

С.ТОМИН подчеркнул, что учебные заведения закрывают на карантин в случае отсутствия более 10% учащихся.

В 8 районах количество больных острыми респираторными заболеваниями и гриппом в области превысило эпидпорог. За минувшую неделю численность заболевших увеличилась на 60% сравнению с позапрошлой неделей.