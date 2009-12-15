В Винницкой области из-за гриппа прекращены занятия в 82 школах
11:32, 15 декабря 2009Страна
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Превышен эпидемпорог
В Винницкой области прекращены занятия в 82 школах из-за гриппа.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий эпидемиологического отдела Винницкой областной санэпидемстанции Степан ТОМИН
По его словам, также на карантин закрыто 8 детских дошкольных заведений и 1 профессионально-техническое училище.
С.ТОМИН подчеркнул, что учебные заведения закрывают на карантин в случае отсутствия более 10% учащихся.
В 8 районах количество больных острыми респираторными заболеваниями и гриппом в области превысило эпидпорог. За минувшую неделю численность заболевших увеличилась на 60% сравнению с позапрошлой неделей.
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