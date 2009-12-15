Верховная Рада выделила 608 млн грн на борьбу с гриппом

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов, а во фракции НУ-НС за данное решение проголосовали лишь 45 народных депутатов. Данным законом предусмотрено выделить 608 млн. грн. на борьбу с гриппом.

Как сообщал УНИАН, в первом чтении данным законопроектом предусматривалось выделить 200 млн. грн., однако ко второму чтению эта сумма была увеличена до 608 млн. грн.

Как известно, на сумме 200 млн. грн. настаивала Партия регионов, мотивируя это тем, что большие средства до конца года невозможно освоить, а правительству эти деньги необходимы не для борьбы с гриппом, а на избирательные цели.

В то же время представители фракции БЮТ настаивали на необходимости выделения большей суммы с тем, чтобы закупить необходимые медикаменты и аппаратуру для борьбы с гриппом и с осложнениями после него.