Зимой организму жизненно необходимы жиры

Если вы решили похудеть, то, в первую очередь, конечно же, стараетесь избавиться от присутствия жиров в своем рационе. А это неправильный ход. Животные жиры следует употреблять наравне с растительными жирами. Если этого не делать, организм самостоятельно начнет перерабатывать в жиры полученные углеводы, а вот уж такие жиры действительно вредны для нашего здоровья и, тем более, фигуры.

Не стоит производить и не равноценных замен, пытаясь, обычные жиры заменить трансжирами, например, не стоит употреблять вместо сливочного масла - маргарин. Иначе, в таком случае, можно ожидать развития инфаркта или ишемической болезни. А исследования, проведенные американскими учеными, доказали несостоятельность того утверждения, что полезнее употреблять обезжиренные продукты. Поголовное увлечение ими не принесло ожидаемых результатов, толстяков в стране не уменьшилось, их число даже возросло.

А вот то, что жиры являются источником жизненной энергии, факт неоспоримый, так же как и их участие в обогреве тела. Их запас помогает в экстренных ситуациях длительное время обходиться без пищи.

А если вести речь о проживающих в северных районах людях, то для них употребление жиров жизненно необходимо, так как эти вещества защищают организм от переохлаждения. Тем более что подавляющее большинство северян не страдают такими заболеваниями, как атеросклероз и гипертония, так как их рацион содержит большое количество рыбы жирных сортов.

Отмечается необходимость жиров и для участия в процессе обновления клеток и тканей, в большей степени это касается головного мозга и нервной системы. Если же жирного питания лишить младенца, то это, в обязательном порядке, скажется на уровне его интеллекта.

Если же говорить о школьниках, то дефицит жиров снижает у них концентрацию внимания, что, в последствии, сказывается на их успеваемости. А такие, необходимые организму витамины, как А, Е, D, К могут усваиваться организмом только в сочетании с жирной пищей.

Если говорить о женщинах, то кто сказал о том, что излишняя худоба - это красиво? Некоторая пышность форм придает женственности любой дамской фигуре. Худые женщины, в большей степени, подвержены остеопорозу и опущению почек.

Безусловно, следует употреблять жиры натурального происхождения. Те, которые содержаться в сдобе, кондитерских изделиях, чипсах, пользы принести не могут. Так как они относятся к разряду трансжиров, а о них мы уже говорили выше. Не будет полезным для организма и рафинированное растительное масло, как и любые другие жирные продукты, прошедшие обработку и содержащие различные добавки.

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