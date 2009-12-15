Дисбактериоз - болезнь мнимая

В медицинских статьях мы встречаем такую неутешительную статистику – от дисбактериоза в мире страдают порядка 90 процентов населения. В тоже время Международный классификатор болезней не находит ни одного документа по запросу «дисбактериоз».

Как может быть такое противоречие? Врачи объясняют: дисбактериоз – это не самостоятельное заболевание, а только лишь проявление других недугов, как правило, гастроэнтерологических.

Микрофлора кишечника каждого человека индивидуальна. А сам анализ на дисбактериоз всегда очень приблизителен, так как многое зависит о того, что пациент ел накануне обследования. Более точную картину гарантирует лишь биопсия кишечника. Как же в таком случае быть?

Вас должны насторожить такие симптомы, как изжога, отрыжка, вздутие живота, запоры, тошнота, аллергия на продукты. Это признаки, которые характерны большинству заболеваний желудочно-кишечного тракта, а им, в свою очередь, сопутствует дисбактериоз. Следовательно, с такими симптомами нужно срочно идти к гастроэнтерологу, принимать же для профилактики пробиотические препараты бессмысленно. При необходимости врач назначит вам их вместе (а не вместо) с лечение главного заболевания пищеварительного тракта.

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