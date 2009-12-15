Введены серьезные ограничения на рекламу абортов

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон "О рекламе", вводящие целый ряд серьезных ограничений на рекламу услуг клиник, специализирующихся на искусственном прерывании беременности. Его основная цель - оградить от этой рекламы несовершеннолетних.

Согласно документу, реклама медуслуг по искусственному прерыванию беременности "не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и видеопродукции".

Кроме того, запрещается размещать информацию об абортах на первой и последней страницах и обложках газет и журналов, а также в теле- и радиопрограммах. В этот список попали также все транспортные средства, объекты транспортной инфраструктуры и стационарные рекламные стенды. Запрещается подобная реклама в детских и образовательных учреждениях, санаторно-курортных, оздоровительных организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий.

За нарушение этих требований гражданам грозят штрафы в размере от 2 тыс до 2,5 тыс рублей, должностным лицам - от 4 тыс до 20 тыс рублей, юридическим лицам - от 40 тыс до 500 тыс рублей.

Документ разработан группой депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Владимиром Пехтиным и председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, справороссом Еленой Мизулиной. Аргументируя необходимость принятия инициативы, авторы обратили внимание, что "аборты у несовершеннолетних являются серьезной медико-социальной проблемой, что существенным образом отражается на состоянии репродуктивного здоровья женщин".

ami-tass.ru