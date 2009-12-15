В Севастополе в больницах - 68 больных с гриппом и ОРВИ

В Севастополе за минувшие выходные ОРВИ и грипп установлены у 372 человек, госпитализировано 68 больных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Городском центре здоровья.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Севастополе по состоянию на 13 декабря - 107,5 на 10 тысяч населения (эпидпорог - 100 на 10 тысяч населения).

Среди госпитализированных - 51 ребенок. Случаев гриппа А/H1N1 за эти дни не зафиксировано.