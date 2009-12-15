Рыбная икра – лучший источник полезной кислоты омеги-3

Икра рыбы хек, пинагора и лосося служит лучшим пищевым источником жирной кислоты омеги-3, утверждают учёные Университета Альмерии /Испания/. Исследователи проанализировали икру 15 морских обитателей и нашли самые высокие концентрации омеги-3 в икре трёх видов рыб.

Омега-3 жизненно необходима для широкого спектра функций обмена веществ и общей правильной работы нашего организма. До сих пор биологи не имели чёткого представления о питательном потенциале икры морских животных, но теперь специалисты доказали, что это один из лучших натуральных источников омеги-3. Установлено, что омега-3 присутствует в икре всех рассмотренных морских обитателей, но особенно богаты полезным веществом икра хека, пинагоры, скумбрии, кальмара, каракатицы и лосося.

Эксперты сосредоточили внимание на двух типах омеги-3: эйкозапентаеновой кислоты EPA и докозагексаеновой кислоты DHA. Свыше 30% жирных кислот, найденных в икре, являются кислотами EPA и DHA. Выводы исследования также показывают, что минимальное потребление хека, лосося или пинагора удовлетворяет необходимые для здоровья нормы жирной кислоты омеги-3. Дефицит соединений EPA и DHA из омеги-3 связан с сердечно-сосудистой дисфункцией, гипертонией, депрессией, диабетом, болезнью Крона и низким развитием нервной и репродуктивной систем. Кроме естественного потребления рыбы в рационе питания специалисты полагают, что рыбную икру можно использовать для извлечения масла, богатого полиненасыщенными жирными кислотами, и включить его в состав пищевых добавок.

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