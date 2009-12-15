Харьковщина: за сутки в больницы с гриппом и ОРВИ попали 153 ребенка

В Харьковской области за последние сутки в больницы с признаками гриппа и острых респираторных вирусных инфекций попали 153 ребенка.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения ОГА Александра ГАЛАЦАНА.

По его данным, в Харьковской области за последние сутки за помощью к врачам с признаками ОРВИ и гриппа обратились 7962 человека, среди которых подавляющее большинство дети – 6073.

В больницы были госпитализированы 257 человек, среди которых 153 ребенка.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Харьковской области в результате заболеваемости гриппом и его осложнений умерли 4 человека.