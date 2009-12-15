В Луганской области введен карантинный режим

В Луганской области сегодня в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантинный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Луганской области Анатолий ДОКАШЕНКО.

По его словам, на сегодня в регионе закрыты 140 школ. Карантинный режим продлится 10-14 дней.

А.ДОКАШЕНКО также отметил, что сегодня на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии также было принято решение запретить проведение всех массовых мероприятий в закрытых помещениях.

"На свежем воздухе вирус не такой опасный. Поэтому рынки, ярмарки и тому подобное запрещать не имеет смысла», - сказал главный госсанврач региона.

Несмотря на карантин, 19 декабря жителей и гостей г. Луганска облгосадминистрация и Луганский городской совет приглашают на Новогоднюю предпраздничную ярмарку.

Также стоит отметить, что завтра, 15 декабря, в Луганской области с рабочей поездкой ожидают Премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.