Защити себя от рака груди

Медики говорят о том, что раку молочной железы, в большей степени, подвержены женщины в возрасте от сорока до пятидесяти пяти лет, то есть те женщины, возраст которых принято считать средним и те, которые стоят на пороге климакса.

Но возраст не является единственным фактором риска, существуют и другие.

К таким факторам можно отнести роды и грудное вскармливание, так например, те женщины, которые стали матерями впервые в возрасте старше тридцати лет, в несколько раз чаще других рискует столкнуться с онкологическими недугами.

А все дело заключается в том, что те гормональные перестройки, которые испытывает на себе организм будущий мамы в период беременности и родов, а затем и при грудном вскармливании младенца, конечно же, не могут не сказаться на здоровье женщины.

Именно по этой причине лучше позаботиться о материнстве в более раннем возрасте.

И опять же, не стоит винить в появлении злокачественных опухолей только репродуктивные факторы, так как немаловажную роль в этом вопросе играет и генетическая предрасположенность к этим заболеваниям.

И ее значение хоть и играет свою определенную роль, но все же считать ее основополагающей также не стоит.

В настоящее время учеными проводятся исследования, которые должны определить наличие тех генов, которые несут ответственность за развитие опухоли.

Тем не менее, все же нам лучше пока обратить внимание на уже известные нам причины возникновения рака молочной железы, в том числе, на вопросы питания и образ жизни, который мы ведем.

То же ожирение, в период менопаузы, становится причиной выработки дополнительного количества гормонов, а это же не может оказать благоприятного воздействия на состояние молочных желез и может стать причиной развития рака молочной железы.

В некоторой степени, снизить этот риск можно путем регулярного выполнения специальных физических упражнений.

Нельзя не сказать, как о факторе риска, и о чрезмерной инсоляции, хотя и нельзя утверждать, что солнечные лучи наносят вред только молочным железам, так как их неблагоприятному воздействию подвергается вся наша кожа.

Негативно на состоянии груди могут сказаться и стрессы, так как душевное состояние может изменить баланс в организме, что, в свою очередь, приведет к неприятным последствиям.

А это значит, если вы хотите по максимуму избежать развития рака груди, то вам следует обратить внимание на все эти факторы вкупе.

Ну, и, конечно же, нельзя забывать о проведении регулярных обследованиях, так как они помогут принять своевременные соответствующие меры по избавлению от рака молочных желез, при этом особых последствий, как медицинского, так и эстетического характера удается избежать.

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