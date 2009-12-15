В школах и детсадах детей кормят низкосортными продуктами

В школах и детсадах Закарпатской области детей кормят дешевыми продуктами с содержанием запрещенных веществ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила старший помощник прокурора Закарпатской области по вопросам защиты прав и свобод несовершеннолетних Наталия КУЗАН.

По ее словам, органы прокуратуры по поручению прокурора области Юрия БЕНЦЫ провели проверку защиты прав детей на безопасную для их жизни и здоровья продукцию и качественное питание.

Согласно результатам проверки, органами власти и местного самоуправления, соответствующими управлениями (отделами) образования, руководителями учебных заведений не обеспечено питание учеников общеобразовательных учебных заведений районов и городов даже на уровне, утвержденном правительством. В частности, в области бесплатным горячим питанием охвачено из общего количества детей 1-4-х классов лишь 80%.

Проверка также засвидетельствовала, что стоимость питания в школах на одного ученика составляет от 1,20 грн. до 5 грн. В связи с этим учебные заведения не имеют возможности заказывать и принимать от поставщиков продукты питания в ассортименте и объемах, необходимых для обеспечения достаточного и полноценного питания детей.

Также, по словам Н.КУЗАН, с целью адекватной компенсации физиологических потребностей детей столовые, буфеты учебных заведений должны обеспечиваться в первую очередь продуктами питания натурального происхождения с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе содержащими белок животного происхождения.

«Однако из-за ограниченных объемов финансирования расходов на питание и постоянного роста стоимости продуктов ни в одном из проверенных дошкольных, общеобразовательных и других детских заведениях не выполняются физиологические нормы употребления основных пищевых продуктов», - уточнила помощник прокурора.

Она добавила, что в рационе закарпатских детей преобладают дешевые, низкосортные продукты с запрещенными ароматизаторами, красителями, консервантами. Практически отсутствуют свежие овощи и фрукты. Наполовину меньше от установленных норм дети получают мяса и рыбы, молочных продуктов, что негативно отражается на состоянии здоровья и развитии.

«Кроме того, в большинстве учебных заведений обеденные блюда не имеют достаточного уровня вкусовых качеств. А в отдельных школах по вкусовым качествам обеденные блюда не выдерживают никакой критики и даже непригодны к употреблению», - добавила Н.КУЗАН.

Также в прокуратуре утверждают, что в значительном количестве общеобразовательных школ используются полуфабрикаты и консервированные продукты неизвестного производства, в продаже были чипсы, орешки, газированная вода. Для приготовления еды используются запрещенные продукты (майонез, кетчуп и тому подобное), что является нарушением совместного приказа Министерства образование и науки Украины и Министерства здравоохранения Украины от 15.08.06 №620/563 «О безотлагательных мерах по организации питания детей в дошкольных, общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях».

По результатам проверки прокуратурой области направлено представление в облгосадминистрацию относительно устранения выявленных нарушений законодательства, отметили в прокуратуре.