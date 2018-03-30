Красивые работы безрукого художника

Даже в самых сложных жизненных ситуациях можно найти выход и научиться радоваться жизни, проявляя свой бесценный талант, несмотря ни на что.

Лишнее тому подтверждение - интересные работы двух талантливых, творческих людей из Великобритании: 48-летнего художника Питера Лонгстаффа (Peter Longstaff) из Бристона и 62-летнего фотографа Брайана Негуса (Brian Negus) из Лондона.

Питер Лонгстафф родился без рук, став жертвой талидомида, транквилизатора с вредным побочным действием, который принимали беременные женщины в 50-х-60-х годах от утренней тошноты.

Однажды Питер заинтресовался искусством и самостоятельно вполне успешно обучился рисованию. Сейчас талантливый художник рисует настоящие шедевры: рождественские открытки, которые в скором времени будут продаваться по всему миру.

При этом Питер привык отлично пользоваться правой ногой, как обычный человек пользуется правой рукой. Он открывает дверные ручки и включает свет, стоя на одной ноге, при чем все действия у него выходят очень уверенными и ловкими.

Питер Лонгстафф живет полноценной жизнью: держит свиней на собственной ферме, работает тренером по футболу у детей и даже стал отцом.

Картина оленя в окружении чудес зимы была написана безруким художником Питером Лонгстаффом с помощью правой ноги Кроме оленей Питеру нравится рисовать праздничные свечи

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