Мозг реагирует на нарушение обещаний

Учёные из Университета Цюриха и Университета Констанца обнаружили физиологические механизмы в мозге, лежащие в основе механизма невыполнения обещаний. Шаблоны идентифицированной мозговой активности даже позволяют предсказать, нарушит ли человек данное обещание или нет.

Способность обещать что-либо и выполнять обещания – это отличительная черта конкретного поведения человека, развивающая сотрудничество, доверие и партнерство в социуме. Хотя обещания, как правило, не являются юридически обязательными, они формируют основу для очень многих повседневных социальных и экономических условий обмена. Специалистам очень мало известно о мозговых процессах, ответственных за это явление.

Швейцарские неврологи решили провести эксперимент с социальным взаимодействием и использованием сканера головного мозга: за каждое нарушенное обещание участникам предлагалась денежная выгода, а за исполнение обещанного наоборот взимались материальные штрафы. Результаты показали, что повышенная активность в областях мозга играет важную роль в процессах управления эмоциями и их контроля при нарушении обещания. Таким образом был сделан вывод, что нарушение обещаний вызывает эмоциональный конфликт в мозге из-за подавления честного ответа на просьбу.

Кроме того, исследователям удалось узнать, что определённая мозговая активность может определить будущее поведение человека в отношении обещаний. По словам доктора Томаса Баумгартнера, открытие показывает, каким образом измерение мозговой активности в момент нарушения обещания может спрогнозировать нечестные или обманные действия в дальнейшем. По мнению доктора Баумгартнера, в далёком будущем подобный контроль мозговой активности можно будет применять для поимки преступников и для предотвращения мошенничества и криминальных махинаций. Идентификация важнейших элементов нейронной основы невыполненных обещаний может быть первым шагом в этом направлении.

ami-tass.ru