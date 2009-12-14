Вредны ли мальчику "телячьи" нежности?
Это радость на всю жизнь
Родители шестилетнего ребенка часто как будто избегают таких прикосновений. Еще два-три года назад они любили «помутузить» малыша, поцеловать, обнять, прижать к себе… А теперь он подрос, перестал быть таким умилительным и трогательным, да и вокруг говорят «Ни-ни! Заласкаешь, избалуешь!»
Но этот физический контакт ребенку необходим. И речь не идет об обязательных поцелуях и жарких объятиях. Просто любой физический контакт: прикоснуться к руке, обнять за плечи, погладить по голове, потрепать волосы, посмотреть друг другу в глаза… Ребенок, которого щедро одаривают проявлениями нежности, будет иметь высокую самооценку, пользоваться симпатией окружающих и чувствовать себя уверенно с другими людьми. Радость от ласкового взгляда и физического контакта ребенок пронесет через всю свою взрослую жизнь.