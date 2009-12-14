Вредны ли мальчику "телячьи" нежности?

Ро­ди­те­ли шес­ти­лет­не­го ре­бен­ка час­то как буд­то из­бе­га­ют та­ких при­кос­но­ве­ний. Еще два-три го­да на­зад они лю­би­ли «по­му­ту­зить» ма­лы­ша, по­це­ло­вать, об­нять, при­жать к се­бе… А те­перь он под­рос, пе­ре­стал быть та­ким уми­ли­тель­ным и тро­га­тель­ным, да и во­круг го­во­рят «Ни-ни! За­лас­ка­ешь, из­ба­лу­ешь!»

Но этот фи­зи­чес­кий кон­такт ре­бен­ку не­об­хо­дим. И речь не идет об обя­за­тель­ных по­це­лу­ях и жар­ких объ­я­ти­ях. Прос­то лю­бой фи­зи­чес­кий кон­такт: при­кос­нуть­ся к ру­ке, об­нять за пле­чи, по­гла­дить по го­ло­ве, по­тре­пать во­ло­сы, по­смот­реть друг дру­гу в гла­за… Ре­бе­нок, ко­то­ро­го щед­ро ода­ри­ва­ют про­яв­ле­ни­я­ми неж­нос­ти, бу­дет иметь вы­со­кую са­мо­оцен­ку, поль­зо­вать­ся сим­па­ти­ей окру­жа­ю­щих и чувст­во­вать се­бя уве­рен­но с дру­ги­ми людь­ми. Ра­дость от лас­ко­во­го взгля­да и фи­зи­чес­ко­го кон­так­та ре­бе­нок про­не­сет че­рез всю свою взрос­лую жизнь.

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