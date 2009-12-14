12 самых вредных пищевых добавок

За последние годы экспертами было изучено множество пищевых добавок и некоторые из них связаны с различными заболеваниями. Информация о самых вредных пищевых добавках в повседневных продуктах питания, поможет вам в более простом выборе здоровой пищи для вас и вашей семьи, - сообщает «sunny118.eto-ya.com».

Вот список некоторых наиболее сомнительных с медицинской точки зрения и вредных пищевых добавок в повседневных продуктах питания:

•нитрит натрия;

•бутилгидроксианизол (BHA, Butylated hydroxyanisole) и бутилгидрокситолуол (BHT, Butylated hydroxytoluene);

•пропилгаллат (Propyl Gallate);

•глутамат натрия;

•транс-жиры;

•аспартам;

•ацесульфам калия;

•пищевые красители (Синий, Красный, Зеленый, Желтый);

•олестра;

•бромат калия;

•белый сахар;

•натрия хлорид (соль).

Поскольку с некоторыми из них, вы всего скорее не знакомы, ниже приведено описание этих пищевых добавок, в каких продуктах их можно найти и в чем именно их опасность.

Одним из наиболее распространенных добавок в продуктах питания является консервант, который может быть в разных формах.

Нитрит натрия - один из них, он добавляется в продукты не только для того чтобы сохранить пищу, но и добавить цвет и аромат к мясным продуктам, таким как бекон, ветчина, сосиски, мясные закуски и копченая рыба.

Бутилгидроксианизол (BHA) и Бутилгидрокситолуол (BHT) – это также консерванты, добавляемые к таким продуктам как хлебный злак, жевательная резинка, чипсы и растительные масла, для предотвращения окисления.

Пропилгаллат также является антиокислителем и добавляется в мясо, куриные кубики и жевательную резинку. Все эти консерванты связывают с раком.

Глютамат натрия может вызвать мигрень и другие неблагоприятные последствия.

Транс-жиры в настоящее время исключены из большинства продуктов питания, а исследования, связывающие их с болезнями сердца, инсультом, и заболеваниями почек, получили широкое распространение.

Аспартам – это искусственный подсластитель, найденный в продуктах под маркой NutraSweet и Equal, а так же в диетических продуктах (низкокалорийные десерты, желе, питьевые смеси) и безалкогольных напитках. Ацесульфам калия относится к более новым искусственным подсластителям, используется в безалкогольных напитках и некоторых хлебобулочных изделиях.

Многие пищевые красители уже были запрещены FDA, однако некоторые из них до сих пор могут быть найдены в продуктах, требующих специфического цвета.

Олестра, какое-то время назад, распространенный в чипсах продукт, который препятствовал поглощению жира пищеварительной системой. Пищевые красители были связаны с раком, а Олестра блокирует усвоение организмом витаминов и мешает нормальному функционированию пищеварительной системы.

Бромат калия иногда добавляется в белую муку, хлеб и рулеты, для увеличения объема продуктов, но у него были найдены, вызывающие рак свойства.

Наконец, такие общераспространенные продукты как белый сахар и соль. Полностью, конечно, исключать их из рациона не следует, однако в большом количестве они могут быть опасными. Переизбыток соли может привести к сердечным заболеваниям, проблемам с кровяным давлением, а так же к инсультам и почечной недостаточности.

agronews.ru