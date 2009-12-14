В Британии посадили на диету ожиревшего ежа-альбиноса

В ветеринарную клинику для диких животных в британском графстве Букингемшир поступил на лечение страдающий ожирением еж-альбинос по кличке Снежок, пишет 11 декабря The Daily Telegraph. Масса тела ежика превышает норму втрое и составляет 1,5 килограмма.

Как передает Лента.ру, ежа поместили в клинику, поскольку лишний вес стал угрожать его здоровью и мешать жизни в дикой природе. Его посадили на диету из низкокалорийных кошачьих галет, а также заставляют бегать и плавать, чтобы привести к норме не только вес, но и работу сердечно-сосудистой системы.

По мнению специалистов, Снежок набрал вес из-за собачьей еды, которой местные жители подкармливают ежей. Ежи не могут остановиться и съедают столько, сколько могут.

Почти за два месяца лечения Снежок потерял лишь 38 граммов. Его оставят в клинике до лета, а затем выпустят на волю. Издание отмечает, что в Великобритании альбиносом рождается лишь один из 10 тысяч ежей.