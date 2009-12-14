В Луцке три школы закрыли на карантин

В Луцке из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ три школы закрыли на карантин.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Волынской облгосадминистрации, на Волыни ежедневно болеет более 900 детей.

Так, 5 декабря в области заболели 454 ребенка, а уже на 10 декабря было зафиксировано 1242 случая.

«В школах проводят мониторинг учеников с симптомами ОРВИ - температурой, кашлем - и отправляют домой. Если 25-30% учеников не посещают школу, то заведение закрывается на карантин», – отметила заместитель начальника Управления здравоохранения ОГА Мария ГОГОША.

Вместе с тем, эпидпорог в целом в Луцке еще не пройден. В большинстве школ уровень заболеваемости учеников ОРВИ и гриппом не превышает 10%.