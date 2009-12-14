В Днепропетровской области объявлен карантин в 74 школах
08:52, 14 декабря 2009Страна
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Днепропетровской области из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ объявлен карантин в 74 школах и 2 профтехучилищах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии сообщил главный санитарный врач области Сергей РЫЖЕНКО.
По его словам, также занятия приостановлены в более чем 600 классах отдельных школ, где заболеваемость учеников превысила 20%.
С.РЫЖЕНКО отметил, что на вынужденных каникулах находятся 33,5 тыс. школьников (общее количество школьников в Днепропетровской области - более 300 тысяч).
Как заявил С.РЫЖЕНКО, оснований для объявления карантина во всех учебных заведениях Днепропетровской области нет.
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