В Донецкой области в 499 школах приостановлена учеба

В Донецкой области на сегодняшний день в 499 из 985 общеобразовательных школ региона приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации местные органы исполнительной власти вводят ограничительные мероприятия в учебных заведениях.

Постановлениями главных государственных санврачей городов и районов и решениями местных чрезвычайных противоэпидемических комиссий временно приостановлены учебный процесс во всех школах Донецка (167 школ), Макеевки (73), Мариуполя (72), Енакиево (33) и Новогродовки (4).

Также по этой причине закрыты 24 школы в Славянском районе, 19 – в Новоазовском районе, 10 – в Дзержинске, 9 – в Селидово, 9 – в Дебальцево, 4 – в Володарском районе.

Кроме того, частично закрыты школы (закрыты отдельные классы) для посещения учеников в Артемовске, Горловке, Славянске, а также в Тельмановском районе, Марьинском, Великоновоселковском районах.

И.о. главного санврача сообщила, что в Донецкой области на 50-й неделе эпидмониторинга отмечается эпидемический рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За неделю (с 3 по 9 декабря) зарегистрировано 42 тыс. 707 случаев заболеваний, показатель - 96,2 на 10 тысяч населения - превысил уровень прошлой недели на 84,8% и эпидемический порог (93,2) - на 3,2%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла в 2,6 раза.

По словам Л.ГУСЕВОЙ, превышение эпидемического порога наблюдается на 18 административных территориях области, в том числе в Дебальцево, Новогродовке и в Краснолиманском районе - более чем в 1,5 раза.

Заболеваемость школьников превысила эпидемический порог почти во всех регионах области (кроме одного города и 3-х районов). В городах Дебальцево, Дзержинск, Красноармейск, Макеевка, Снежное, Новогродовка, Угледар, Тельмановском, Краснолиманском районах наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста в 4-9 раз.

В облСЭС сообщили, что в целом с начала мониторинга (с 30 октября) общее количество заболевших в регионе составило уже 181 тыс. 446 случаев, в том числе детей до 18 лет – 90 тыс. 317 человек. Стационарное лечение получили 9 тыс. 696 больных, из них выписано 8 тыс. 301 человек.

По информации Л.ГУСЕВОЙ, с начала эпидпериода в области умер с диагнозом «пневмония» 41 человек, в том числе четверо детей. В 21 образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС Киева и Донецкой областной СЭС, было установлено наличие гриппа A/H1N1, в 13 – результат негативный и 7 образцов еще исследуются.