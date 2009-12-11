Черкассы ожидают новой волны гриппа

В Черкассах сегодня закрыли на карантин две школы - Первую городскую гимназию и школу №29.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель городского председателя Черкасс Николай ШКАРАБУРА.

Кроме того, по его данным, в Черкассах эпидемическая ситуация приближается к эпидпорогу - на этой неделе вдвое увеличилось количество больных ОРВИ и гриппом. В частности, как отметил Н.ШКАРАБУРА, если на прошлой неделе в городе фиксировалось 150-350 случаев заболевания в день (это считается нормой), то уже на этой неделе количество больных внезапно увеличилось. По состоянию на 7 декабря в городе было зафиксировано 820 больных, 8 декабря – 509, 9 декабря – 580, 10 декабря – 550. 70% больных – дети школьного возраста.

Уже через несколько дней город может подойти к эпидемическому порогу по заболеваемости гриппом и ОРВИ., и в понедельник в Черкассах могут объявить карантин и закрыть все учебные заведения, не исключил Н.ШКАРАБУРА.