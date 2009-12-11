Почему Украине нужна иммунизация против A/H1N1

Хельсинкское медико-социальное общество готово помочь Украине в кампании по разъяснению необходимости вакцинации населения против гриппа A/H1N1.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Хельсинкского медико-социального общества, доктор Алексей ТИТИЕВСКИЙ.

Он считает, что в Украине возникла действительно насущная потребность в прививании против нового высокозаразного штамма гриппа A/H1N1v-2009 (так называемого свиного гриппа), вызвавшего пандемическую ситуацию во всем мире и приведшего, видимо, уже более чем к 400 смертям в Украине.

«Наша организация видит необходимость содействовать украинской общественности в правильной и объективной оценке происходящего», - отметил А.ТИТИЕВСКИЙ.

По его словам, важным шагом является привлечение качественной, уже опробованной в странах ЕС вакцины против свиного гриппа типа «Пандемрикс», а также применение опробованных в Европе препаратов против вируса A/H1N1. «В Финляндии «Пандемриксом» уже привито более миллиона человек и рассматривается вопрос о вакцинировании всего населения», - подчеркнул доктор.

Он убежден, что свиной грипп от обычного ничем не отличается, и назвал симптомы этого заболевания. «Это температура выше или ниже 38, кашель, заложенность дыхания, как правило, слабость в ногах. При этом даже и лечить его не надо, просто сидеть дома. Но если температура повышается - выпить противирусные препараты, типа «Тамифлю» или «Релензы», - сказал А.ТИТИЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Хельсинкское медико-социальное общество готово предоставить услуги финских экспертов для разрешения возникших проблем в качестве реферативного центра.

«Мы призываем сегодня все заинтересованные организации объединиться с нами для проведения образовательных акций, направленных на формирование культуры населения и ответственного отношения к своему здоровью. Преодоление мифов и суеверий в медицине возможно, только если за дело берутся профессионалы. И это еще один шаг на пути к евроинтеграции», - сказал А.ТИТИЕВСКИЙ.