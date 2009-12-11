Маски не защищают от вируса гриппа A/H1N1 - эксперт

Маски не защищают от заражения вирусом гриппа A/H1N1.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Хельсинкского медико-социального общества доктор Алексей ТИТИЕВСКИЙ.

Анализируя события вокруг эпидемии гриппа A/H1N1, он заметил, что «ситуацией в нашей стране не владеет никто», а «паническое применение «масочного режима» бесполезно в условиях пандемической вирусной инфекции».

«В Украине только паника и крики: Караул, наденьте маски! Кстати, маски – это кретинизм. Одеть маску - это значит получить себе в мозг свинец, цинк и все то, что вылетает из машин. Размер пор маски – микромалярный, размер вируса – наномолярный. Разница – в тысячи раз, то есть, если человек (ростом) в два метра входит в арку шириной 2 км. Тем более, что вирус заразный», - отметил А.ТИТИЕВСКИЙ.