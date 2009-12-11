Ющенко осмотрел строительство Ривненского онкодиспансера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Ривненскую область осмотрел строительство второй очереди областного онкологического диспансера.

Как сообщает официальный сайт Президента, главу государства проинформировали о том, что после завершения строительства лечебное заведение будет иметь 240 стационарных коек, а поликлиническое отделение будет принимать 300 пациентов ежесуточно.

Вторая очередь строительства предусматривает, в частности, хирургическое отделение и отделение интенсивной терапии.

В целом, доложили В.ЮЩЕНКО, сегодня смертность от онкозаболеваний в регионе уменьшается, однако необходимость в расширении диспансера является актуальной из-за того, что около половины населения региона проживает в местности, которая пострадала от аварии на ЧАЭС.