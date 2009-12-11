Кременчуг: директоры школ сами отправят классы на карантин

В Кременчуге Полтавской области директорам школ разрешили самостоятельно отправлять классы на карантин

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня было принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

В частности, и.о. главного санврача Кременчуга Виктор САМОЙЛЕНКО сказал, что в Полтавской области в целом и в Кременчуге в частности наблюдается тенденция к резкому увеличению количества заболевших РВ и гриппом.

«За прошедшую неделю на ОРВИ в Кременчуге заболело 1095 детей. Среди школьников на ОРВИ заболело 716 детей, что на 25,2% превышает эпидпороговый показатель. По сравнению с позапрошлой неделей, рост заболеваемости школьников увеличился на 55,3%, - заявил В.САМОЙЛЕНКО.

Он на заседании комиссии предложил с 14 по 20 декабря приостановить учебный процесс в школах, в классах которых отсутствует более 25% учеников.

Однако такое предложение не поддержали директора школ. В частности, директор лицея № 4 Любовь МИХАЙЛИВ заявила, что закрыть сегодня школу и потом отработать пропущенные занятия первого карантина и нынешнего будет невозможно. Она предложила закрывать на карантин только те классы, в которых отсутствуют более 25% детей.

Ее поддержал первый вице-мэр Кременчуга Владимир ОНИЩЕНКО.

В результате члены комиссии приняли решение, в котором обязали директоров школ самостоятельно принимать решение о временном прекращении занятий в классах, в которых отсутствует более 25%. Также решено прекратить проведение в учебных заведениях детских утренников и соревнований.

Как сообщалось, 8 декабря СЭС приостановила учебный процесс в Кременчугском военном лицее, где ОРВИ заболело 45% детей.