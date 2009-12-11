В Украине без согласия родителей прививки детям делать не будут

11:05, 11 декабря 2009
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Распоряжение Кабмина

Кабинет министров утвердил порядок медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных заведений. Прививки разрешается проводить только после медосмотра, а также с согласия одного из родителей либо лиц, их заменяющих.

Также согласно утвержденному порядку, медобслуживание предусматривает обязательные профилактические осмотры и прививки, оздоровительные мероприятия во время обучения и предоставление неотложной медпомощи.

Обязательные профилактические медосмотры должны проводиться ежегодно в присутствии родителей или лиц, которые их заменяют. Во время осмотров врачи делают заключение о состоянии здоровья ребенка, определяют группу для занятий физкультурой и дают рекомендации относительно прививок, дополнительных осмотров и лечения. Профилактические прививки проводятся в соответствии с календарем прививок, но только после медосмотра, а также с согласия одного из родителей либо лиц, их заменяющих.

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