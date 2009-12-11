Лечит вкусная морковка

Практически каждый день мы используем морковь в приготовлении завтраков, обедов, ужинов.

У каждой хозяйки в холодильнике найдется этот распространенный овощ.

Употребляя морковь в любом виде чуть ли не каждый день, мы не задумываемся о том, насколько она полезна.

А это нужно знать, потому что морковь не только полезный для нашего организма продукт, но она так же помогает при лечении различных заболеваний.

Сок моркови хорошо помогает при авитаминозах, заболеваниях почек и печени.

Для удаления камней рекомендуется пить морковный сок в течение нескольких месяцев по одной столовой ложке три-четыре раза в день.

При расстройствах зрения, связанных с недостатком витамина А, и болезнях сердечно-сосудистой системы, так же рекомендуется пить сок из свежей моркови (по одному стакану в день).

Особенно полезна сырая морковь и сок из нее беременным женщинам, кормящим матерям, детям, пожилым и ослабленным людям (по одному стакану два раза в день).

Морковный сок с мякотью принимают как слабительное средство при запорах и геморрое (один стакан сока утром натощак).

При расстройстве пищеварительного тракта и половом бессилии рекомендуется употреблять морковь, сваренную в молоке.

Отвар выливать не надо, если в него добавить сахар, то получиться хорошее средство от кашля, которое нужно принимать по 1/3 стакана три-четыре раза в день.

Людям больным обменным полиартритом, желчнокаменной и мочекаменной болезнями, остеохондрозом, рекомендуется включать в свой рацион, больше свежей моркови.

Этот целебный овощ содержит большое количество клетчатки и йода, которые препятствуют развитию ожирения.

Так же морковь богата пектинами (один из видов растворителей целлюлозы).

Эти полезные вещества связывают избытки холестерина, что приводит к понижению его количества в крови.

Достаточно съедать всего по две средних моркови каждый день, чтобы понизить содержание холестерина в крови на десять-двадцать процентов, буквально за две-три недели.

У этого целебного овоща полезен не только плод, но и листья и семена.

Чай из морковных листьев оказывает благоприятный эффект при геморрое.

А семена моркови можно использовать с лечебной целью, как в виде порошка, так и в виде водного настоя (одна столовая ложка семян на один стакан кипятка).

При мочекаменной болезни, приступах почечной колики настой из морковных семян принимают, как желчегонное средство. Пить нужно по одному стакану три раза в день.

Можно заменить настой из семян на порошок из них (по одному грамму три раза в день).

Установлено, что люди, которые регулярно употребляют морковь, значительно реже болеют раком толстой кишки, желудка и печени.

А связано это, в основном с тем, что бета-каротин способствует укреплению иммунной системы, что так же немаловажно и для профилактики преждевременного старения.

Людям, которые желают принимать этот лечебный плод, как лекарство, полезно знать: каротина больше содержится в верхней части моркови, а в сердцевине – содержание этого вещества значительно ниже; сорта моркови с интенсивной оранжевой окраской богаче провитамином А, который лучше усваивается, если употреблять морковь вместе с жирами (растительным маслом, сметаной и др.); особенно эффективна свеженатертая морковь; отжатый морковный сок нужно пить сразу (готовить на один прием).

Употребляйте морковь всегда и везде, наслаждайтесь ее вкусовыми качествами, а заодно и поправляйте свое здоровье.

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