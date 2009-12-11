В Мелитополе медики вылечили девушку от гриппа A/H1N1, не подозревая об этом

В Мелитополе Запорожской области медики вылечили девушку от гриппа A/H1N1, не подозревая об этом.

Как сообщает Мелитопольская городская санэпидемстанция, 23-летняя девушка была госпитализирована с симптомами ОРВИ 9 ноября. Состояние пациентки было квалифицировано как средней степени тяжести.

"Пациентка прошла курс лечения традиционными противовирусными препаратами и была выписана из больницы, а спустя несколько недель пришли результаты анализов, свидетельствующие о том, что у девушки был A/H1N1", - сообщили в горСЭС.

Как сообщал УНИАН, данный случай в Мелитополе - второй за последние два месяца: в начале ноября медики вылечили 9-летнего мальчика, после выписки которого получили данные о том, что у ребенка был грипп A/H1N1.