Донецкая область лидирует по рождаемости

В Украине продолжает расти рождаемость и уменьшаться смертность. Наивысшая рождаемость, по сообщению Минюста, в Донецкой области, несколько меньше малышей родились в 2009 году на Днепропетровщине и Львовщине.

Хотя в Донецкой области регистрируют наибольшее число новорожденных, местные медики убеждены, что об улучшении демографической ситуации говорить не приходится. Донбасса нет среди пяти областей, где количество рождений больше количества умерших, а это Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковщина, Ровенщина и город Киев.

В частности, в донецком центре охраны материнства и детства количество родов в этом году, по сравнению с прошлыми годами, значительно упала, сообщила в интервью "Немецкой Волне" заведующая родильного отделения и детства Наталия Шемякина. Заведение, которое возглавляет врач, является одним из крупнейших в регионе.

По убеждению врача, на желание молодых родителей планировать рождение малыша, а тем более второго ребенка, влияет экономический кризис. Как известно, промышленные регионы больше всего пострадали от глобальной рецессии. Поэтому отсутствие постоянной работы, резкое падение уровня жизни на фоне роста других социальных проблем, конечно, не может положительно влиять на демографическую ситуацию, прибавила Шемякина.