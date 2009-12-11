Почему вегетарианцы живут намного дольше?

Найден простой способ продлить жизнь как минимум до 100 лет. Достаточно исключить из своего рациона всего один продукт.

Изучение влияния питания на продолжительность жизни человека показало, что люди, которые вообще не употребляют мясо, живут в среднем на 25 лет дольше, чем любители этого продукта.

Исследования показали, что экстремальная низкокалорийная диета способствует укреплению здоровья и ведет к увеличению продолжительности жизни.

Согласно данным статистики, в Великобритании до 100 лет доживают те, кто придерживается строгой низкокалорийной диеты - съедает в день лишь 60% рекомендуемой нормы калорий.

Эксперименты же на лабораторных животных показывают, что сокращение дневной нормы рациона питания на 30% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30% и увеличивает продолжительность жизни на треть.

Gradusnik.Ru