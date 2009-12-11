В Китае запретили есть чеснок

Есть перед работой чеснок, лук и другие овощи с резким запахом запретили транспортным работником в Гуанчжоу - административном центре провинции Гуандун на юге Китая. Запрет распространяется на водителей общественного транспорта, билетеров, кондукторов и гидов экскурсионных автобусов, пишет газета "Синьси бао".

Ограничения, отмечает газета, вызвали бурные споры среди жителей мегаполиса. Большинство приветствовало нововведения, однако нашлись и такие, кто поддержал право транспортников "есть то, что им нравится". К тому же чеснок и лук традиционно рассматриваются как эффективное средство в борьбе с гриппозными заболеваниями.

Впрочем, китайский Минздрав уже заявил, что пряный чесночный дух "не является защитой" от вируса A/H1N1, и употребление в пищу этого богатого фитонцидами растения не способно предотвратить распространение "нового гриппа", которым уже заболели более 100 тыс. китайцев.

ami-tass.ru