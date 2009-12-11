Эффективное похудение на воде

Даже при условии, что ежедневно вы будете выпивать по два литра воды, число потребляемых вами калорий значительно уменьшится, а чувство голода не будет столь явно выраженным.

При этом следует помнить о том, что пить следует именно воду, а не какие-либо другие напитки.

Подобная «водяная» диета получила в последнее время широкое распространение среди американцев, ведь подобный режим питания действительно выгоден, с какого ракурса на него не посмотри.

Затрат никаких не требуется, а эффективность гарантирована. А все дело в том, что человеку зачастую свойственно путать чувство голода с банальной жаждой, а обезвоженный организм, в свою очередь, посылает в мозг схожие между собой сигналы, и мы начинаем есть, вместо того, чтобы просто напиться.

Исследователи утверждают, что им удалось найти новую формулу стройности, согласно которой человеку достаточно насыщать клетки организма водой и в результате он становится моложе, так как это позволяет активизировать процесс обмена веществ и запускать долгожданный липолиз, то есть процесс расщепления жиров.

Как известно, почки не в состоянии работать в нужном режиме без достаточного количества воды, а если этот орган не работает, то часть продукта, предназначенного к обработке им, перебрасывается в печень.

Одной из важнейших функций, осуществляемых печенью, является переработка накопленного жира в необходимую для организма энергию.

Если же печени дополнительно приходится выполнять еще и работу почек, то своя останется выполненной в недостаточном объеме, а в результате, будет сожжено меньшее количество жира, чем требуется, а в результате останавливается потеря веса.

Для того, чтобы этого не происходило, соблюдайте ряд правил:

- За каждым приемом пищи выпивайте не менее двух стаканов воды, один выпивается до начала трапезы, а второй – после ее окончания.

Помимо этого следует выпивать стакан воды перед каждой закуской, в этом случае вода попросту не позволит съесть более положенного.

- Всегда и везде носите с собой небольшую бутылочку с водой, чтобы была возможность попить в периоды вынужденного бездействия, например, при стоянии в очередях и т.п.

- Очень полезно пить воду при помощи соломинки, так как, делая большие глотки, воды выпивается больше требуемого.

- Заморозьте небольшие кусочки лимона и апельсина в очищенном виде и используйте их вместо льда, который будет отличаться высоким содержанием витаминов и обладать освежающим действием.

- После каждого похода в туалет, выпивайте по стакану воды, это необходимо для обеспечения «дозаправки» организма.

- Отправляясь на работу, прихватите с собой двухлитровую бутыль с водой и постарайтесь с ней разделаться в течение рабочего дня, если же вам этого не удастся сделать, то допить ее можно по дороге домой.

- Пусть в вашей квартире в каждой точке вашего возможного нахождения в течение дня стоит по большому стакану воды: в прихожей, на кухне, в комнате и т.д.

- Если же вы решили выпить сок, то наполняйте им стакан только на половину, а остальную часть долейте водой.

- Если же возникает желание съесть «нехорошей» пищи, то срочно выпейте стакан воды, которая даст некоторое чувство насыщения, а лишние калории не попадут в ваш организм, так как по прошествии небольшого периода времени чувство голода исчезнет.

- Выпивайте по два стакана воды сразу же после пробуждения, чтобы делать это было приятнее, наполняйте водой самые любимые стаканы.

- За каждый грамм употребленного жира следует «расплатиться» двумя глотками воды.

Если же до обеда остается еще много времени, а вас просто тянет к холодильнику, то следует вновь выпить стакан воды и потерпеть десять минут, за которые чувство голода должно исчезнуть.

А пятнадцать минут любых физических упражнений в день придадут заряд бодрости, хорошего настроения и, самое главное, чувства морального удовлетворения.

Важно помнить о том, что без воды, получаемой в достаточном количестве организму сложно правильно работать и сжигать энергично необходимое количество жиров.

И пусть вам не покажется парадоксальным тот факт, что для того, чтобы избежать удержания излишков воды организмом, ее следует употреблять в больших количествах.

Что же касается отечности, то она вызвана скорее излишком соли в организме, а это значит, что необходимо сократить ее потребление, а остатки будут вымыты все той же водой.

Желательно отдавать предпочтение холодной воде, так как быстрее впитывается, чем теплая, а это позволяет организму справляться с большим количеством калорий.

Давайте же уточним еще раз, чем же так полезна вода?

- во-первых, улучшается работа эндокринных желез;

- во-вторых, запасы жидкости в организме снижаются, а излишки воды выводятся;

- в-третьих, так как печени ничто не препятствует заниматься привычными для нее делами, когда большее количество жира ею превращается «в топливо»;

- в-четвертых, к вам возвращается естественное чувство жажды;

- чувство голода, особенно в вечерние часы, проявляет себя не столь ярко;

- помогает вода и при запорах, ведь в том случае, если организм испытывает дефицит воды, он начинает всасывать все что можно из внутренних источников, а первым таким источником является толстая кишка, а в результате вы можете столкнуться с

Проблемой возникновения запоров, а при достаточном количестве воды кишечник функционирует в нормальном режиме.

Если вы просто жаждете избавиться от лишнего веса, то вам рекомендуется употреблять большее количество пряностей, которые помогают сжигать лишние калории, ведь уже доказанным является тот факт, что пища, хорошо сдобренная специями, ускоряет обменные процессы на четверть.

Если же говорить о том, что можно худеть от пива, то данное утверждение верно лишь при условии, что оно является свежим, да и помогает оно в этой проблеме только представительницам слабой половины человечества.

А все дело заключается в том, что в пиве отмечается содержание эстрогенов, которые, как мы знаем, представляют собой женские гормоны, которые в организме дамы участвуют в процессе ускорения обмена веществ.

Но, хочется повторить еще раз, что на мужчин это правило не распространяется, так как они от пива только полнеют, так как в их организме эти гормоны лишь замедляют обменные процессы.

Не забывайте и о том, что дефицит сна способен активизировать деятельность гормона, отвечающего за возбуждение аппетита, а потому, если вы часто будете не досыпать, то у вас есть все шансы набрать лишние килограммы.

Пейте молоко, которое является полезным напитком для всех женщин, независимо от их возраста, ведь оно содержит молочный кальций, который укрепляет костную систему, и помогает в борьбе с лишним весом.

Старайтесь придерживаться принципа раздельного питания, ведь это совсем не сложно: ешьте мясо или рыбу с овощными гарнирами, с ними же можно употреблять макаронные изделия и крупяные каши, которые можно есть и вовсе без всего.

Ну, а в том случае, если очень уж захотелось скушать булочку или кусочек торта, то сразу же после этого не следует съедать кусок колбасы или сыра.

Ешьте медленно, своевременно улавливая первые признаки наступающей сытости, например, такие, как чувство наполненности желудка, притупление вкусовых ощущений.

Держите под контролем объем порций, которые кажутся визуально больше, если их определить в тарелки меньшего размера.

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