В Киеве пройдет конференция, посвященная врачу Ефименко

14-15 декабря в Киеве состоится Международная конференция памяти известного акушера-гинеколога Анатолия Ефименко «Новое «лицо» гинекологической хирургии» на базе Универсальной клиники «Обериг».

Как сообщили УНИАН в организационном комитете, на конференции рассмотрят вопросы развития гинекологической хирургии, оптимизации ее результатов, репродуктивной хирургии в эпоху вспомогательных репродуктивних технологий, роботизированные технологии в эндоскопической гинекологической хирургии и другие.

Сегодня почти 90% гинекологических операций могут быть выполнены эндоскопически, что существенно снижает продолжительность госпитализации, улучшает результаты лечения, а также качество жизни прооперированных пациенток. Участники также обсудят и приоритетные направления гинекологической хирургии – улучшение репродуктивных последствий и качества жизни оперированных пациентов.

Организаторы подчеркивают, что в рамках форума будут проведены несколько уникальных операций, а именно: однопортовое удаление кист яичника (впервые в Украине), гистероскопическая резекция субмукозно-интрамуральной миомы матки, лапароскопическая промонтофиксация при пролапсе и другие. Участники конференции смогут увидеть трансляции «живой» хирургии из операционного блока клиники «Обериг», оснащенной единственным в Украине операционным модулем KARL STORZ OR1™.

В работе международной конференции возьмут участие ведущие украинские медики, а также европейские эксперты, в частности, Л.МЕТТЛЕР (Германия), С.АНДЖИОНИ (Италия), А.ПОПОВ (Россия), Р.БОТЧОРИШВИЛИ (Франция), В.ЧЕЛА (Италия), В.БЕЖЕНАРЬ (Россия).

Открытие конференции состоится по адресу: Медицинский центр «Универсальная клиника «Обериг» (www.oberigclinic.com), г. Киев, ул. Зоологическая 3-В.

Контактный тел. +380503881632, e-mail: t.skrypachenko@oberigclinic.com e-mail: z.savina@oberigclinic.com