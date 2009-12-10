В Винницкой области из-за гриппа закрыто 50 школ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении образования и науки Винницкой облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, непосредственно в Виннице на карантин закрыто 9 школ.

Врачи подчеркивают, что в данном случае не речь идет о второй волне эпидемии гриппа, это последствия первой волны.

В целом в Винницкой области с начала осенней эпидемии от осложнений, вызванных гриппом, умерли 9 человек, в 4 случаях был официально подтвержден штамм вируса AH1N1.