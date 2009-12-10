В Винницкой области из-за гриппа закрыто 50 школ
17:23, 10 декабря 2009Страна
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Последствия первой волны
В Винницкой области из-за гриппа закрыто 50 школ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении образования и науки Винницкой облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, непосредственно в Виннице на карантин закрыто 9 школ.
Врачи подчеркивают, что в данном случае не речь идет о второй волне эпидемии гриппа, это последствия первой волны.
В целом в Винницкой области с начала осенней эпидемии от осложнений, вызванных гриппом, умерли 9 человек, в 4 случаях был официально подтвержден штамм вируса AH1N1.
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