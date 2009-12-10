Виноград восстанавливает память

Группа ученых из университета Цинцинатти (University of Cincinnati) под руководством Роберта Крикоряна (Robert Krikorian), США, выяснила, что сок из красного винограда может уменьшить или даже вовсе остановить потерю памяти, сообщает Mail Online.

В процессе исследования у испытуемых, которые пили виноградный сок в течение 12 недель, тесты на интеллект показали улучшение. Эксперты полагают, что причиной тому послужили антиоксиданты, содержащиеся в шкурке и соке винограда. В исследовании были задействованы 12 человек с потерей воспоминаний о раннем детстве. Их разделили на две группы, одна из которых пила 100% виноградный сок, а вторая получала плацебо.

В течение 3 месяцев у обеих групп проводились тесты на интеллект. Им предлагалось выучить перечень и запомнить предметы, расположенные в определенном порядке. Исследование показало, что те, кто пил виноградный сок, улучшали свои показатели в ходе эксперимента.

Кстати, весной этого года исследование, проведенное профессором Тимоти Солтхаузом (Timothy Salthouse) из университета Вирджинии (University of Virginia), США, показало, что терапию, направленную на предотвращение или замедление связанных со старением явлений, следует начинать намного раньше, чем когда люди уже приближаются к пенсионному возрасту.

Первая возрастная граница, за которой результаты тестов становятся ощутимо ниже – 27 лет. В этом возрасте люди хуже справляются с заданиями на логику, скорость мышления и пространственное воображение. Ухудшение памяти начинает сказываться в среднем к 37 годам. Согласно другим исследованиям, результаты тестов начинают ухудшаться к 42 годам. Тем не менее, способности, основанные на накопленных знаниях, такие как объем словарного запаса и общая эрудиция, возрастают вплоть до 60 лет.

Кроме того, виноград в другой своей ипостаси также положительно влияет на память. Ученые из университета Глазго (University of Glasgow) установили, что маленький стакан вина (125 граммов), выпиваемый ежедневно, может помочь женщинам предотвратить развитие старческого слабоумия. Такой вывод был сделан на основе исследования 5800 человек в возрасте от 70 до 82 лет. Все испытуемые прошли тесты на запоминание и языковые тесты. У мужчин результаты были похожими, а наилучшие показатели продемонстрировали женщины, выпивающие от 1 до 7 стаканов вина в неделю.

По словам специалистов, употребление небольшого количества вина может отсрочить ухудшение когнитивных способностей и отложить наступление слабоумия. Вино улучшает память и повышает скорость мышления у пожилых людей, говорят исследователи.

vokrugsveta.ru