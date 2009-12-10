Мухи спасут человечество от ожирения

Исследователи из Университета американского штата Юта утверждают, что насекомые, в частности, мухи, имеют сходные с человеком молекулярные системы, управляющие «хорошим» холестерином и уровнем жира в организме.

Как передает РБК, в исследовании ученых отмечается, что «механизм ожирения» у мух существенно проще, чем у людей, но принцип тот же, поэтому на примере химических исследований систем метаболизма мух можно создавать новое поколение средств для борьбы с лишним весом.

По словам профессора физиологии Карла Туммела, его группа работает над созданием биологических механизмов, которые помогут людям регулировать уровни холестерина и управлять жировым метаболизмом в организме.

Ученые утверждают, что у мух и людей в клетках на уровне ядер есть один и тот же рецептор, регулирующий баланс холестерина и жировых молекул, известных как триацилглицерин. Данный рецептор представляет собой разновидность протеина, отвечающего за восприимчивость клетки к тем или иным химическим соединения. Рецептор DHR96 у насекомых практически полностью соответствует протеину LXR, присутствующему в клетках организма человека.

В своем исследовании ученые доказали, что нехватка этих рецепторов или их слабая активность ведет к снижению жирового метаболизма и накоплению «плохого» холестерина. Научившись управлять активностью этого рецептора, ученые смогут контролировать уровни жира и холестерина.

Напомним, ранее у насекомых был обнаружен ген, изменения в котором помогают организму выдерживать действие алкоголя. Исследования проводились на плодовых мушках — дрозофилах, но актуальны и для человека.

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