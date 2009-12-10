Завтра в Украине на дорогах гололедица

Завтра в Украине ожидается небольшой снег, в Крыму с дождем (в западных областях местами небольшие осадки).

На дорогах страны, кроме крайнего запада и юга, кое-где гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях до 9° мороза, днем 0-5° мороза; в западной и южной части ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на юге Крыма ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.