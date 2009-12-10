Кофе усиливает опьянение

Кофе, выпитый после приема алкоголя, не только не отрезвляет, но наоборот, усиливает опьянение и, даже может потенциально привести к летальному исходу.

Как передает GZT, исследование, проведенное центром поведенческих исследований, выявило, что популярные напитки с содержанием кофеина могут лишь увеличить уровень опьянения, а не снизить, как это принято думать. Лабораторные мыши, которым дали кофеин после приема алкоголя, не только не продемонстрировали каких-либо признаков протрезвления, но и стали проявлять повышенный уровень тревоги.

«Миф об отрезвляющих свойствах кофе необходимо разрушить, потому что сочетание кофе и алкоголя может привести к очень неприятным последствиям. Люди, употреблявшие только алкоголь, ощущают себя пьяными и уставшими. Они охотнее признают себя пьяными. Те, кто смешивает алкоголь и кофеин, чувствуют себя значительно бодрее и могут ошибочно посчитать себя достаточно отрезвленными для того, чтобы управлять автомобилем или же совершать иные действие способные привести к потенциальной опасности», – приводит Daily Telegraph слова профессора Томаса Голда из университета Темпл, Филадельфия, США.

Профессор Голд проводил исследования на мышах, запуская их в лабиринт. Мыши, которые принимали только алкоголь, были менее беспокойными, больше передвигались, сталкиваясь с проблемой запоминания опасных участков.

Мыши, которым помимо алкоголя ввели эквивалент человеческих пяти чашек кофе были более беспокойными, двигались меньше и запоминали опасности еще хуже.

Напомним, ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме приведут к дефициту кофе в следующем году и повышению цен на ароматный напиток уже в первые месяцы нового 2010 года.

По данным МОК, за год, с 1 октября 2009 года по 30 сентября 2010 года, мировой объем поставок кофе составит максимум 125 млн мешков по 60 кг каждый. При этом, спрос на кофе за этот же период оценивается экспертами МОК на уровне 132 млн мешков.

Результатом такого дисбаланса между спросом на кофе и его предложением станет рост цен на ароматный напиток. Цены на “арабику” уже увеличились на 30% с начала 2009 года, в то время как оптовая стоимость сорта “робуста” увеличилась на 12%.

rosbalt.ru