Украинский ученый получил изображение головной боли

В Украине (в Киеве) завершилось исследование, в ходе которого впервые в мире было задокументировано разные типы головной боли. Теперь это дает возможность четко “увидеть” головную боль человека – насколько сильно болит голова, какой характер и тип боли и на основе этого как можно точнее подобрать лекарства. Исследование длилось на протяжении полгода, в его ходе было обследовано 121 больного.

- За рубежом подобное сделать пытались, но пока еще никто не получил настолько точных результатов, - говорит автор исследования, доктор медицинских наук Константин Тринус, научный консультант Лаборатории Головокружения при ДП “Санаторий “Конча-Заспа”. - Полученная документация боли головы – только первый шаг, но это то, что дает нам возможность различать разные виды боли. В большинстве случаев врачи пропускают момент определения типа головной боли, а, значит, назначают неправильное или неточное лечение, в результате чего человеку лекарства не помогают. А со временем неправильно леченая головная боль только накапливается, приводя впоследствии к инвалидности. Обычно, таким больным ставят диагноз “вегетативно-сосудистая дистония” (ВСД).

В действительности за диагнозом ВСД, заметил доктор К. Тринус, скрыто минимум информации о заболевании, которым страдает человек, а соответственно и о способах его эффективного лечения.

- Современная же техника дает возможность «разделить» диагноз ВСД на 70 классических диагнозов (!), каждый из которых имеет специфическую схему лечения, - утверждает украинский ученый.

Известно, что патологической, то есть постоянной, болью головы на земном шаре страдает свыше 20% лиц, а в Украине, за счет постчернобыльского синдрома, эти статистические данные еще значительнее. По статистике ВОЗ, 12% населения земного шара страдает только таким типом головной боли как мигрень, к тому же женщины – втрое чаще мужчин (соответственно 18% и 6%).

Так виглядит мигрень на одном из диагностических тестов

Чтобы четко определить характер головной боли и ее причины, в Лаборатории Головокружения был использован целый ряд специфических тестов. В ходе исследования, кроме классических диагностических тестов, доктор Тринус использовал еще до 10-ти авторских тестов, которые теперь являются нашими украинскими ноу-хау.

А у данного пациента голова не болит

Самых распространенных типов головной боли – до сотни. Среди них чаще всего встречаются такие: мигрени (их существует свыше 500 типов), головная боль напряжения, кластерная. Именно они попали в поле зрения отечественного исследователя.

- На бумаге мы увидели четкую разницу результатов тестирования людей без боли головы и людей с головной болью. Следовательно, новейшая диагностическая технология поможет в лечении самых разнообразных типов головной боли – попадать, как говорят, в “самое яблочко” болезни.