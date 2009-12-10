В Стокгольме вручат Нобелевские премии по медицине

Нобелевские премии 2009 года в области литературы, медицины, физики, химии, а также экономическая премия, учрежденная в 1968 году шведским Госбанком в память об Альфреде Нобеле, будут вручены сегодня в Стокгольме.

Как сообщает РИА «Новости», церемония награждения состоится в Концертном зале шведской столицы. Из рук Короля Швеции КАРЛА XVI ГУСТАВА каждый из лауреатов получит Нобелевский диплом, медаль и документ, подтверждающий присужденную лауреату сумму.

Сумма Нобелевской премии этого года в каждой из номинаций составила 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона евро). Эти деньги многие из лауреатов этого года поделили между собой.

День 10 декабря считается кульминационным в программе Нобелевской недели, проходящей в этом году в столицах Швеции и Норвегии с 6 по 12 декабря.

Именно 10 декабря - в день кончины основателя Нобелевских премий Альфреда Нобеля - проходят церемонии награждения лауреатов. Четыре из пяти завещанных Нобелем премий (по литературе, медицине или физиологии, химии и физике) по желанию самого учредителя вручаются в Стокгольме, и одна из них - премия мира, лауреатом которой в этом году стал Президент США Барак ОБАМА, вручается в Осло.