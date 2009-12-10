Зелёный чай лечит печень

Южнокорейские гепатологи идентифицировали в экстракте зелёного чая защитные функции против фиброза печени. Эффекты состава древнего напитка были рассмотрены на лабораторных крысах с развитым прогрессирующим заболеванием печени. Ранее несколько исследований показали, что процессы перекисного окисления липидов стимулируют выработку коллагена в фибробластах и клетках печени, а также играют особую роль в развитии фиброза. В результате тестирований было доказано, что зелёный чай обладает гепатозащитным действием против фиброза, предотвращая структурные изменения в тканях органа, их разрастание и чрезмерное производство коллагена.

Защитные эффекты чая были подтверждены как и благодаря гистологии печени, так и при количественном измерении маркера накопления коллагена в печени - печёночного гидроксипролина. Сокращение коллагена и выражения коллагена I типа были зафиксированы в активированных клетках под названием HSC-T6 при выявленных положительных свойствах зелёного чая. Гастроэнтерологи научно-технологического колледжа Корейского университета полагают, что компоненты чая безопасно и эффективно смягчают фиброз печени, защищая клетки органа и уменьшая там скопление волокон коллагена.

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