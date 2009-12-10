Самая маленькая мама в мире родила третий раз за три года

10:33, 10 декабря 2009
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Рост Стейси - всего 71 см

Теперь у Стейси, чей рост всего 71 см, две дочери и сын.

Самая маленькая мама в мире, Стейси Геральд, празднует рождение своего третьего ребенка.

Врачи предупреждали Стейси, рост которой всего 71 см, что беременность и роды могут стоить ей жизни. Но, 35-летняя американка бросила судьбе вызов и родила трех младенцев за всего лишь три года.

Ее новорожденный сынишка Малахи родился 28 ноября в результате преждевременных родов. Врачи побоялись, что растущий плод убьет мать и сделали Стейси операцию кесарева сечения.

Маленькая мама, на животе которой 34 шва после оперативного вмешательства, гордится результатом своего очередного «подвига»: «Он самый красивый мальчик из тех, кого я когда-либо видела».

Стейси Геральд родом из штата Кентукки, США. Она страдает редким генетическим заболеванием, в результате которого происходит задержка роста, кости становятся хрупкими, а легкие слаборазвиты.

Передвигаться Стейси может только с помощью инвалидной коляски, но при этом она умудряется смотреть за своими детьми: трехлетней Кэтери и Макайей, которой сейчас 18 месяцев. В уходе за детьми ей помогает муж Уилл, он учится на священника. Кстати ростом он тоже невелик — 160 см.

Врачи сразу объяснили юной Стейси, что беременеть ей нельзя, мол, плод может попросту раздавить ее хрупкое тельце.

Но, упрямая американка вопреки их прогнозам стала многодетной мамой. В 2005 году Стейси вышла замуж за Уилла и решила во что бы то ни стало обзавестись детьми.

Теперь Стейси и Уилл стали счастливыми родителями двух девочек и мальчика, и не исключают возможности дальнейшего пополнения в семье.

Малышу, который родился недоношенным, придется провести в кювезе не один месяц. Его сестренка Кэтери провела в больнице первые свои пять месяцев жизни. К несчастью, бедняжка унаследовала болезнь матери.

— Мне очень помогает Уилл, — говорит маленькая мама, — он встает по ночам, кормит детей и меняет им подгузники.

Стейси призналась журналистам The Daily Mail, что чувствует камень на сердце, всякий раз когда вспоминает, что ей придется выписаться из роддома без сынишки.

news.mail.ru

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