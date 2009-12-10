Под музыку Моцарта дети растут быстрее

Группа ученых под руководством Ронита Любецки (Ronit Lubetzky) из медицинского центра Сураски Тель-Авива (Tel Aviv Sourasky Medical Center), Израиль, выяснила, что произведения Моцарта (Mozart) могут помочь замедлить метаболизм у недоношенных детей, что должно поспособствовать им в наборе необходимого веса, сообщает Reuters. Результаты исследования были опубликованы в журнале Pediatrics.

Более ранние исследования посвящались влиянию музыки Моцарта на интеллект – так называемый «эффект Моцарта» (Mozart effect), причем прослушивание музыки у студентов действительно приводило к временному улучшению мыслительных способностей, однако это первое свидетельство влияния Моцарта на рост и набор веса недоношенных младенцев.

Исследование показало, что спустя 10-30 минут слушания музыки Моцарта метаболизм у младенцев замедлялся на 13%. Однако пока непонятно, важен ли композитор или дети отреагировали бы так на любую музыку. И ученые не замеряли изменения в весе детей, оценив только само наличие замедление метаболизма.

Учение уже неоднократно писали о том, что прослушивание классической музыки во время беременности оказывает позитивное влияние на сенсомоторное, языковое, эмоциональное, социальное и физическое развитие малыша, хотя и не формирует его музыкальный вкус. А весной этого года британская журналистка Лиз Форган (Liz Forgan), недавно ставшая главой Совета по делам искусств Англии (Arts Council England), заявила, что детей необходимо воспитывать на «диете из классической музыки».

Выступая на вручении наград Королевского филармонического общества (Royal Philharmonic Society), госпожа Форган призвала поощрять знакомство детей с композиторами различных эпох, несмотря на то, что их произведения могут казаться сложными для самих учителей и родителей.

vokrugsveta.ru