Почему в Украине больше рождается мальчиков, чем девочек?

В Украине продолжает расти рождаемость, причем сохраняется тенденция прошлого года – мальчиков рождается больше, чем девочек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

В частности, по его словам, анализ ориентировочных данных за 11 месяцев 2009 года свидетельствует об увеличении регистрации рождений в Украине. Так, состоянием на декабрь в Украине были сделано 486 тыс. 519 актовых записей о рождении, что на 1,16% больше, чем за аналогичный период 2008 года (480 тыс. 840 рождений).

Наибольшее количество рождений с начала года было зарегистрировано в Донецкой 40 тыс. 332 (8,28%), Днепропетровской 34 тыс. 483 (7,08%), Львовской 28 тыс. 259 (5,8%), Одесской 26 тыс. 946 (5,53%), Волынской 25 тыс. 774 (5,29%), Харьковской 25 тыс. 366 (5,21%) областях и в г. Киеве 29 тыс. 921 (6,15%).

Количество зарегистрированных смертей в 2009 году все еще продолжает превышать рождение. Однако если в 2008 году регистрация смертей превышала зарегистрированные рождения на 31,2%, то в 2009 году этот показатель уменьшился до 25,68%, отметил Н.ОНИЩУК.

При этом в 5 регионах количество зарегистрированных рождений превышает количество зарегистрированных смертей. За 11 месяцев 2009 года такие показатели зафиксированы в Волынской (на 6,09%), Закарпатской (15,64%), Ивано-Франковской (на 0,02%), Ривненской (на 14%) областях и в г. Киеве (на 13,54%).

В целом за 11 месяцев 2009 года было составлено 654 тыс. 628 актовых записей о смерти, что на 6,34% меньше, чем в 2008 году (698 тыс. 970 актовых записей).