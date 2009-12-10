Днепропетровщина: из больниц выписаны 33 интернатовца из 115

В Днепропетровской области из больниц выписаны 33 воспитанника школы-интерната (село Котовка) из 115, госпитализированных с гриппом и ОРВИ, начиная с 30 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

У 11 госпитализированных детей лабораторно подтвержден вирус гриппа А/H1N1. По данным управления, воспитанники интерната, которые остаются в Днепропетровской областной клинической детской больнице (51 ребенок) и Магдалиновской районной больнице, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

До конца недели из больниц будут выписаны большинство госпитализированных детей. По информации управления, осложнений в течении болезни детей удалось избежать благодаря своевременному вмешательству медиков. Кроме того, у 75 воспитанников, которые раньше были вакцинированы от сезонного гриппа, болезнь протекала в легкой форме.

Гриппом и ОРВИ также заболели 9 работников учебного заведения. Все они лечатся амбулаторно.

На момент массового заболевания в школе-интернате села Котовка находилось 134 воспитанника.