Правительство утвердило порядок медобслуживания учеников

Правительство утвердило Порядок осуществления медицинского обслуживания учеников общеобразовательных учебных заведений.

Как сегодня сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, соответствующее постановление принято на заседании правительства 8 декабря.

Порядок определяет механизм осуществления медицинского обслуживания учеников.

Согласно принятому решению, медицинское обслуживание включает проведение обязательных медицинских профилактических осмотров, профилактических прививок, осуществления профилактических и оздоровительных мероприятий во время учебы, оказание неотложной медицинской помощи, организацию госпитализации при наличии показаний и информирования об этом родителей.

Постановлением предусмотрено, что обязательные медицинские профилактические осмотры учеников будут проводиться ежегодно в присутствии родителей, а профилактические прививки - согласно их календарю после врачебного осмотра будут осуществляться при согласии одного из родителей, или лица, их заменяющего.

Реализация постановления будет способствовать сохранению и улучшению здоровья и формированию навыков здорового образа жизни учеников.