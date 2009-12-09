В Севастополе закрыли на карантин одну школу и 65 классов

В Севастополе сегодня закрыли на карантин одну школу, а количество классов в школах города, где также приостановлен учебно-воспитательный процесс, возросло до 65.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника управления образования и науки Севастопольской горгосадминистрации Жанна СЛЮСАР.

«Количество заболевших увеличивается, у нас с сегодняшнего дня и пока что до следующего понедельника уже закрыта на карантин одна школа (в Балаклаве, школа №25). Потому как там почти во всех классах минимум по 30% учащихся болеют, а при таком показателе, согласно документам, учебно-воспитательный процесс должен приостанавливаться», - отметила Ж.СЛЮСАР.

Кроме того, она добавила, что в школах каждого из четырех районов города количество заболевших достигло 10%, и на сегодня уже закрыты на карантин 65 классов.

«Посмотрим, что будет по состоянию на пятницу, но радует то, что диагноз «грипп» ни в одном случае не поставлен, дети болеют ОРВИ», - добавила Ж.СЛЮСАР.

Справка УНИАН. Всего в Севастополе насчитывается 66 общеобразовательных школ, в том числе шесть лицеев и гимназий.